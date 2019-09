Thalía causó sensación en redes con este abrigo de más de 15 mil dólares

Thalía ha causado sensación en las redes con uno de sus más recientes looks. Y es que la cantante ha lucido un excéntrico abrigo de más de 15 mil dólares.

A través de su instagram, la intérprete de “No me acuerdo” lució un jumpsuit de animal print color verde azulado con botas negras y accesorios de su colección, pero lo que más llamó la atención fue su abrigo rojo en forma de corazón de la marca ZCrave y con el que se prepara para el otoño.

“El amor salvará el día”, fue el mensaje que compartió con la imagen de su atrevido look que obtuvo más de 80 mil likes.

Este abrigo que lleva el nombre de The shape of my heart cape (La forma de la capa de mi corazón), está elaborado con piel sintética, y contiene un botón oculto para mantener la forma de corazón.

Sus fans enloquecieron con esta pieza que la también actriz lució y la llenaron de halagos por su buen gusto.

"Me encanta ese abrigo, es lo más hermoso que he visto, quiero uno", "Te pasas Thali, que hermosa", "ella siempre nos muestra algo nuevo, es la mejor", "nunca dejas de sorprendernos con tus looks, por eso me encantas", y "más hermosa que nunca", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

