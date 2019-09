Shakira dejó en el pasado el cabello rizado y sorprendió a todos con su nuevo look

View this post on Instagram

We're super excited to announce Shak's dazzling new perfume, Sweet Dream! Find out more at www.shakiraperfumes.com/ Estamos muy felices de poder comunicarles que Sweet Dream es el nuevo perfume de Shakira! Para poder conocer todos los detalles ingresen en www.shakiraperfumes.com/ ShakHQ #ShakiraPerfumes #SweetDreamShakira