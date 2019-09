Esto es lo que hace que ‘Marianne’ sea la serie más aterradora en Netflix

Netflix ha incluido a su catálogo 'Marianne', una serie que promete causarte las peores pesadillas a lo largo de sus ocho episodios.

Solo una advertencia: es bastante gore o sangrienta, así que si eres de estómago débil, será mejor que te abstengas de verla o que lo hagas en compañía de alguien.

La serie sigue la historia de una joven escritora llamada Emma (Victorie Du Bois), quien descubre que los personajes que ha estado creando para sus libros han cobrando vida. Pero ¿qué es lo que está haciendo que todos hablen de 'Marianne'?

Para empezar, no es una historia que incluya payasos diabólicos o extraterrestres sino a una bruja llamada Marianne que demuestra que un rostro humano puede ser aún más aterrador. La música que la acompaña es inquietante y te da la sensación de que hay un montón de arañas corriendo por tu columna vertebral, convirtiéndola en una villana icónica del cine de terror.

La historia te engancha desde el principio. Toda ficción requiere de una historia que te atra desde el principio, por sus personajes y el ambiente donde se lleva a cabo. ¿Te imaginas qué pasaría si lo que escribes se hace realidad? ¿Qué pasaría si tus peores pesadillas te atormentaran fuera de tu mente? 'Marianne' logra que te lo preguntes una y otra vez, haciendo que tu corazón se acelere al ver cómo la protagonista trata de descubrir cómo acabar con el espíritu maligno que la persigue.

Victoire Du Bois. La actriz de Call Me By Your Name interpreta a Emma Larsimon, una exitosa y arrogante novelista de terror que termina siendo atormentada por sus propias creaciones. La actriz de 30 años se está convirtiendo en uno de los nombres más importantes de Francia, protagonizando recientemente junto a Marion Cotillard en From the Land of the Moon. La forma en la que dio vida a la protagonista te pondrá los pelos de punta.

Ambientación terrorífica. No sólo la música es espeluznante, también cada uno de los detalles que hacen que sientas el terror de la protagonista. La ambientación te remonta a historias de Wes Craven, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock y del mismísimo Stephen King. Así que sentirás la desesperación de estar "atrapada" entre la niebla del bosque.

Un guiño a La maldición de Hill House. Hay quienes ya califican estas producciones como dos joyas del género de terror y según cuentan, hay varios guiños en Marianne hacia Hill House. Así que si te gustó esta serie, no puedes perderte esta nueva historia.

Te recomendamos en video