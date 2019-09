Netflix and Chills, la nueva categoría que llegará a Netflix para celebrar Halloween

Se acerca Halloween y ya Netflix se ha preparado para llenarnos de terror con una nueva categoría que tendrá los contenidos más aterradores.

Será durante el mes de octubre que la categoría “Netflix and Chills”, que incluirá contenidos clásicos de terror, y canciones y novedades propias de la marca, estará disponible en la plataforma de streaming.

Películas como Insidious, Veronica, The Sixth Sense, It Follows, The Witch, The Autopsy of Jane Doe o The Babadook y llegarán a este nuevo espacio de Netflix.

Y entre las series estarán American Horror Story, Stranger Things, The Chilling Adventures of Sabrina, Marianne y algunas sorpresas que aun se desconocen.

Pero, habrá para todos los gustos, pues si eres de las que no les gusta mucho el terror, también la comedia estará presente en las películas como Scary Movie 1 y 2, y muchas más.

Tenebrosos estrenos

Además, esta nueva categoría también incluirá algunos estrenos, por lo que el 18 de octubre llegará Eli, la terrorífica vida de un niño que recibe un tratamiento para su enfermedad, y la casa en la que vive no es tan segura como pensaba.

El 4 de octubre se estrenará Tall Grass, y el 11 Fractured, , y el 25 se estrenará Rattlesnake.

