Megan Fox defiende la decisión de su hijo de 6 años de usar vestidos

Megan Fox está alentando a su hijo Noah a ser él mismo sin pedir disculpas.

El jueves, la actriz, de 33 años, apareció en un episodio de The Talk, en el que habló con los coanfitriones sobre su pequeño hijo de 6 años, que comparte con su esposo Brian Austin Green. (La pareja también son padres de hijos Journey, de 3 años, y Bodhi, de 5).

En particular, Fox discutió cómo Noah está "realmente de moda" y, a menudo, usa lo que quiera en la escuela, incluidos los vestidos, a pesar de recibir comentarios negativos de sus compañeros de clase.

"A veces, se viste solo y le gusta usar vestidos, a veces", explicó Fox. "Y lo envío a una escuela hippie realmente liberal, pero incluso allí, aquí en California, todavía tiene niños pequeños que dicen: "Los niños no usan vestidos" o "Los niños no visten de rosa".

"Así que estamos pasando por eso ahora, donde estoy tratando de enseñarle a tener confianza sin importar lo que digan los demás", continuó Fox.

"Él solo llevaba uno hace dos días a la escuela, y regresó a casa y yo estaba como,‘ ¿Cómo estuvo? ¿Alguno de los amigos de la escuela tenía algo que decir? '”, recordó Fox. "Y él dijo:" Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré, pero no me importa, me encantan los vestidos demasiado".

Además de vestirse orgullosamente, la madre de tres también reveló que Noah ocasionalmente proporciona información durante sus propios ajustes de ropa, aunque a veces, sus sugerencias no siempre son las más ideales.

“Diseña, dibuja atuendos. Él es muy talentoso", dijo sobre su hijo. "Pero todavía tiene 6 años, así que cuando hago ajustes, como, hice uno recientemente y tenía este vestido amarillo realmente hermoso, y él lo cubría de una manera en la que decía: 'Si lo hacemos así, parece como un pañal!"".

A través de su risa, Fox agregó dulcemente: "Estaba como," Eso no es lo que vamos a hacer esta vez, ¡pero tal vez la próxima vez!".

En una entrevista hace un par de años, su padre, Brian Austin Green, también defendió al pequeño Noah "Mi hijo tiene 4 años", explicó en ese momento. "He escuchado de algunas personas que no están de acuerdo con que use vestidos. A ellos les digo que no me importa. Tiene 4 años y si quiere usarlo, entonces lo usa".

