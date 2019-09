“No vean Marianne de Netflix, es una trampa”: las reacciones más divertidas sobre la nueva serie de terror

Sin mucha publicidad, la nueva serie de terror Marianne tiene a todos los suscriptores de Netflix con los pelos de punta. La producción francesa juega con elementos clásicos de este género para contar una historia sencilla: una escritora que quiere acabar con los demonios de sus propios libros.

Estrenada el pasado 13 de septiembre, esta serie francesa cuenta con ocho capítulos en su primera temporada. Es protagonizada por Victoire Du Bois, conocida por su participación en la cinta Call Me By Your Name.

Asustados, pero enganchados

Su éxito ha sido rotundo entre los usuarios de Netflix, quienes dejaron en Twitter su análisis sobre el espeluznante programa. Algunos apelaron a la objetividad para recomendarla. Incluso hasta la compararon con la cinta clásica de terror El Exorcista y esperan tenga una segunda temporada.

Acabo de terminar Marianne, la sorpresa del año en Netflix. La serie te engancha desde el primer minuto, su narrativa es sublime y te lleva a un viaje de emociones, los últimos episodios son una verdadera locura, con buenas dosis de sustos. Desde ya esperando la segunda temporada pic.twitter.com/YtPmmUX1Tg — Mr. Five (@FredD8A) September 16, 2019

Ayer empecé a ver #Marianne serie de terror francesa producida por Netflix y la verdad desde “The Haunting of Hill House” no disfrutaba: tiene elementos de El Exorcista, The Witch, House y El Aro (hasta ahora) y te engancha bien la historia. La recomiendo 100%. pic.twitter.com/4GtPLQIxgh — Francisco Javier (@creativok) September 15, 2019

Netflix ha estrenado una de las grandes series (y probablemente, uno de los mejores productos) de terror del año: MARIANNE. Un escalofriante y atmosférico cuento que parece un 'best hits' de lo mejor del género en estos últimos años donde las peores pesadillas se hacen realidad. pic.twitter.com/nuijdHQfHY — ɐntonio 📼 (@levmauc) September 15, 2019

Un poco de humor

Pero otros, menos formales, usaron expresiones de humor para pasar el susto. Memes, GIF's o fotos sirvieron para describir la sensación de miedo que les dejó la nueva propuesta. En apenas una semana todo indica que Marianne de Netflix logró su objetivo y es un éxito rotundo entre los amantes del terror.

No se vean Marianne de Netflix, es una trampa. pic.twitter.com/owG5NtKwFR — Sebastián Hurtado (@Tuitarrista) September 15, 2019

Solo llevo un capítulo de #Marianne de Netflix, pero no hay palabras. Estoy así. pic.twitter.com/1uz7zD7ko7 — Jorge Loser (@loserjorge) September 13, 2019

Todo aquel dañado mentalmente que le mame género de terror, necesita ver Marianne en netflix ❤️❤️ pic.twitter.com/mu92YfY76U — Angel Valadez (@AAVALADEZ0295) September 18, 2019

Quiero ver Marianne de Netflix pero no solita, por qué aunque no soy tan miedosa vi el trailer y si le saco 🙁 pic.twitter.com/jkAtFAXMB3 — Sailor (@_mrsasshole) September 18, 2019

Ya vieron lo nuevo de #Netflix? #Marianne Esta para arrancarse los pelos del miedo que produce. Ver a esta sra es un trauma total. 😱😱😱 pic.twitter.com/Flv9rAUmfV — Joseph Aguirre (@AguirreLopz) September 14, 2019

