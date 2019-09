La ecuatoriana Shany Nadan fue nombrada Embajadora turística de Ecuador

View this post on Instagram

Mañana 18 de septiembre ESTRENAMOS! Por @caracoltv en COLOMBIA a las 9pm 😱🤩🙌. ¡La emoción que siento es indescriptible! ✨ #Bolívar estuvo conformado por un grupo tan talentoso y admirable 👏🏻 y fue grabada en escenarios espectaculares de Colombia. ¡No se la pueden perder! Tienen una cita con @caracoltv 💪🏼 #manuelitasaenz