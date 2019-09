Netflix: Paul Rudd muestra lo mejor y lo peor de él en el tráiler "Viviendo contigo mismo"

Netflix estrenó su primer tráiler de su serie original Living With Yourself en la que puede verse la comedia existencial que presenta a Paul Rudd de Ant-man como Miles, un hombre que lucha en la vida.

Cuando se somete a un nuevo tratamiento de spa que promete convertirlo en una mejor persona, descubre que ha sido reemplazado por una versión nueva y mejorada de sí mismo. Mientras lidia con las consecuencias involuntarias de sus acciones, Miles descubre que debe luchar por su esposa (Aisling Bea), su carrera y su propia identidad.

Selena Gomez produjo la serie documental Living Undocumented de Netflix sobre los migrantes Quiso mostrar la realidad de los migrantes.

Netflix apuesta por la ciencia ficción

Paul Rudd y Paul Rudd protagonizan lo mejor y lo peor de él mismo. 🤯 ‘Cómo vivir contigo mismo’, 18 de octubre. Posted by Netflix on Tuesday, September 17, 2019

Contada desde múltiples perspectivas, la serie de ocho episodios fue creada y escrita por el ganador del Premio Emmy Timothy Greenberg (The Daily Show with Jon Stewart), dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris (La batalla de los sexos, Little Miss Sunshine) y protagonizada por Paul Rudd y … Paul Rudd.

Greenberg es productor ejecutivo con Anthony Bregman y Jeff Stern para Likely Story, Tony Hernandez para Jax Media, Dayton, Faris, Rudd y Jeff Blitz.

El programa se lanzará a nivel mundial el viernes 18 de octubre en Netflix, marcando el primer papel principal de Rudd en una serie de televisión.

Te mostramos en video: