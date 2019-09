Nuevas fotos de Archie con Meghan y Harry revelaron su hermoso color de cabello a sus 4 meses de edad

El príncipe Harry y Meghan Markle hacen las cosas a su modo dentro de la realeza desde que se casaron hace un año. Y es que lejos de esconderse en sus aposentos discretos, tratan de vivir una vida normal, como lo haría cualquier pareja.

Por esa razón salieron a cenar a un restaurante (pub británico) recientemente, acompañados de su hijo Archie, en una salida de familia totalmente plebeya.

Los duques de Sussex y su hijo visitaron The Rose & Crown en Windsor, Inglaterra, reportó TMZ, y en las fotos obtenidas por la revista, se ve cómo comparte con su primogénito, a quien han mantenido muy alejado de las cámaras.

En las fotos se ve a Harry cargando a Archie quien estaba reposando en su silla para el carro, mientras que Meghan cargaba varias prendas de ropa del bebé de 4 meses de edad.

En todo momento el bebé estuvo cubierto con una manta y tomando una siesta en la silla, mientras que sus papás tenían una cena ‘normal’ fuera de casa.

Pero en una de las fotos, se observa a Meghan Markle cargando a su bebé, donde se puede notar perfectamente el color de cabello de Archie, un tono cobrizo o rojizo igual que el de su papá, el príncipe Harry.

I read: "not a single peep outta the little guy — even when Mom changed his nappy" CHANGING DIAPER ON THE TABLE IN A PUB? Yeah right!

Prince Harry & Meghan Markle Take Archie Out to a Pub https://t.co/FwdvjiT6lh via @TMZ pic.twitter.com/1n3goi8TZ3

— Hege K Hansen (@hegkhan) September 18, 2019