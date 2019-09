Natti Natasha, Becky G, Anitta y Karol G, las mujeres que conquistaron el mundo del reggaetón

La voz femenina vive su mejor momento en este 2019 y más aún en el género del reggaetón. Por muchos años este género musical urbano había sido dominado solo por hombres y las mujeres solo aparecían en las canciones como objetos y simples creaciones artísticas de relleno.

Ahora, todo ha cambiado gracias a la nueva generación de voces femeninas y de muy alto calibre.

Natti Natasha, Becky G, Anitta y Karol G son algunas de las mujeres que han ganado la pelea para dominar el género urbano, normalmente dominado por hombres artistas, quienes han perdido espacio ante la dura competencia, belleza y sensualidad de sus rivales, que cada día ganan más y más seguidores en todo el planeta.

Tras años de lucha y paciencia, las voces femeninas del género se están posicionando en las altas esferas del reggaetón, un espacio considerado por muchos como “machista” y que además no ha tratado de la mejor forma a la mujer, ni en sus letras, ni tampoco en la representación visual en los videos musicales.

Ellas, al contrario, han cambiado la cara del género y en sus letras la mayoría representan el valor de las mujeres y sus derechos para no ser menospreciadas en ningún ámbito de la sociedad. Claro, hay que reconocer que algunas de las melodías que entonan son “pasadas de tono” y los videos tienen una alta carga de “sensualidad y erotismo”.

Te presentamos una breve biografía de las máximas exponentes femeninas del reggaetón y que conquistaron el mundo:

Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como Natti Natasha, es una cantante de reggaetón y pop latino. Nació en Santiago de Los Caballeros, Republica Dominicana, un 10 de diciembre de 1986.

Ella demostró desde muy pequeña su inclinación por el canto. Lo hacía y bailaba en todas las reuniones familiares. Su madre, al ver el talento que poseía su pequeña hija le ayudo a seguir fomentando el gusto por la música.

A sus 14 años, como todo adolescente, Natalia tiene varios hobbies y grabar canciones se convierte en uno de sus preferidos. Después de varias presentaciones decide con varios de sus amigos formar el grupo, D’style.

Las influencias musicales que más han marcado el estilo de esta joven y talentosa dominicana vienen de sus artistas favoritos, como Bob Marley, Lauryn Hill y Jerry Rivera.

De sus canciones más conocidas nacional e internacionalmente son: “Dutty love” con Don Omar, “Crazy In Love” con Farruko, “Fotos y Recuerdos” (remix) con Selena, “Perdido en Tus Ojos” con Don Omar, “Otra Cosa” con Daddy Yankee.

Su canción “Criminal” junto a Ozuna ya supera el billón de visitas y la catapultó a ser una de las artistas más exitosas de la historia.

Pero el camino no fue nada sencillo y fácil, según relató la propia cantante en una entrevista en The Washington Post. “Al principio ningún productos ejecutivo escuchaba mi música porque decían el género que hacía era para hombres. Pero yo no dejé que me arrebataran mi sueño, insistí e insistí hasta lograr todo lo que me propuse en esta vida. Sin importar lo doloroso que pueda ser, siempre tenemos que ser honestos”, dijo.

Becky G

Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida en el medio artístico como Becky G, es una cantante, compositora, actriz, modelo y bailarina. Nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos.

Durante su infancia y debido a las luchas financieras con su familia, ella y sus familiares se vieron obligados a vender su casa y mudarse al garaje donde vivían sus abuelos en Jalisco, México, cuando tan sólo tenía nueve años.

Sus primeros trabajos los hizo grabando comerciales y utilizando su voz como representante de importantes marcas. De pequeña, a los 9 años, sufrió de bullying en el baño de su escuela, siendo acosada por varias compañeras de estudio por su carrera en el mundo artístico.

Comenzó hacerse conocida en el mudo de la música en 2012, después de subir varios vídeos suyos realizando mezclas de canciones populares en la plataforma Youtube. Luego se dedicó a publicar covers de los temas más sonados del momento y al poco tiempo empezó a escribir sus propios temas.

El 26 de agosto de 2016 estrenaría el videoclip de su primer sencillo en español, el cual dejó muy buenos comentarios y críticas por parte del público latino. Posteriormente, realizó una colaboración de gran importancia con el colombiano J Balvin en el tema “Can't Stop Dancing”, la cual le permitiría realizar una gira con él por Estados Unidos como invitada.

Su éxito musical rebosaría con el lanzamiento del tema y videoclip “Mayores” junto al cantante Bad Bunny, el cual llegaría al segundo puesto del Top 50 de Spotify en Chile, el décimo puesto de los temas latinos más vendidos en Estados Unido y lugares muy importantes dentro de los charts en Latinoamérica y el resto del mundo.

Ella en distintas entrevistas, ya convertida en todo un fenómeno de la música, ha asegurado que lo que menos le gusta del mundo latino es su machismo. “Fue algo muy interesante cuando, con mi música en inglés (su primera etapa), me decían: Tienes tu voz para cantar, pero lo demás, silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa. Y eso me afectaba mucho como artista porque tengo mi mensaje, mi historia: ¿cómo no voy a compartir mis ideas con el mundo?”, dijo la cantante a la agencia EFE.

“Y llegué a la música latina y, como mujer mexicana en música urbana, fue un problema más grande. Hay muchas cosas bonitas de la cultura latina, pero lo que no me gusta es el machismo. Desde niña te dicen que las mujeres tienen toda la responsabilidad. Los niños pueden jugar, pero las mujeres tienen que, desde chiquitas, saber limpiar la casa, lavar la ropa, ser buena esposa, buena mamá. Todos tus sueños son imposibles cuando eres mujer porque eres una mujer ya que, en su opinión, no se les cuenta a las pequeñas que algún día pueden convertirse en una súper estrella”, aseguró.

Anitta

Larissa Machado de Macedo, mejor conocida en el medio artístico como Anitta, es una cantante y actriz brasileña que nació en Río de Janeiro, Brasil, el 30 de marzo de 1993.

El nombre artístico de Anitta se inspiró en el personaje de Anita, de la TV Globo, Brasil, del cual ella con la ayuda de un productor musical, decidió agregar una “T” en su nombre.

Anitta ha declarado que entre sus principales influencias musicales se encuentran las cantantes Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Katy Perry y Sandy Leah Lima.

Comenzó su carrera artística a los ocho años de edad cantando en el coro de la iglesia de Santa Luzia, en Río de Janeiro por la intervención de sus abuelos maternos. A los 11 años recibió un subsidio y decide hacer un curso de inglés.

Posteriormente, cuando la cantante cumplió 17 años decidió continuar su carrera artística y logró ganar el trofeo “Revelación de la Música”, un importante premio en Brasil.

Su gran salto a la fama se debió al éxito de la canción “Meiga e Abusada” en 2012, con la cual ella logró firmar un lucrativo contrato con Warner Music Group.

“Como mujer, todo es más difícil, no podemos hacer lo que queramos. Cuando empecé sola, mucha gente me dijo que esto no iba a salir bien. ¿Por qué?, por ser mujer. Empecé hablando del poder de las mujeres y eso cambio mi vida”, reconoció la artista en una entrevista y luego agregó: “Vi otras mujeres inspirándose en mi música, en mis canciones, y me di cuenta de que era importante enviar este tipo de mensajes. Aprendí que estamos en la vida para ser feliz. Incuso cuando las cosas no van de la manera que una quiere”.

Karol G

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida en el medio artístico como Karol G, es una cantante de géneros urbanos que nació en Medellín, Antioquia, Colombia, el 14 de febrero de 1991.

Desde muy pequeña le gustó cantar y escribir canciones. A los cinco años de edad ingreso a un curso de música junto a su hermana. Karol G también fue participante del concurso de televisión llamado El Factor Xs Colombia, donde mostró su talento musical.

En la actualidad, Karol G tiene muchos éxitos musicales, como por ejemplo “Ricos besos” y “Mañana”, temas lanzados en el 2014, además de “Mi cama” y “Pineapple”, en 2018.

Ella es una artista impredecible y aventurera que sabe navegar entre géneros musicales entre ellos está el trap, rap, hip-hop, reggaetón, rock, dance, románticos y ritmos de merengue.

Su gran salto a la fama fue cuando Mauricio Pabon, gerente general de Flamingo Records Colombia la seleccionó para firmar un contrato durante las eliminatorias en el concurso Factor XS.

En 2013, lanzó “Amor de dos” junto con el artista puertorriqueño Nicky Jam, el cual también se convertiría en todo un éxito. El vídeo de la canción lanzado el 28 de septiembre del mismo año, sobrepasó las 20 millones de reproducciones en su canal de YouTube oficial.

Tres años después dio a conocer los temas “Casi Nada”, “Muñeco de Lego” y “Hello” este último junto al cantante puertorriqueño Ozuna. Posteriormente, en 2017 con “Ahora me llama” y “A ella” se popularizó rápidamente alcanzando más de 600 millones de visitas en Youtube.

En la actualidad, Karol G además de trabajar con diversos artistas del género urbano ha reclutado una numerosa base en las redes sociales contando con millones de visitas en Youtube y miles de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram.

“Las mujeres deberían tener más espacio en la música urbana. El género ha evolucionado mucho a nivel musical y en las letras que ahora no son tan duras. Es una buena oportunidad ahora para nosotras las mujeres”, mencionó Karol G en una entrevista y haciendo referencia a que el reggaetón “ya no solo lo cantan los hombres, ahora tienen competencia”.

