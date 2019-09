Frida Sofía revela que no sabe nada de su familia porque la tienen bloqueada

El drama por el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa acaparando los titulares. Y es que luego de que la cantante asegurara que quiere una reconciliación con su hija, ésta reveló que ni siquiera puede ver lo que hace su madre o el resto de la familia porque la tienen bloqueada.

"No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria", dijo Frida.