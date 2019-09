Aislinn Derbez confiesa que vivió una fuerte crisis matrimonial con Mauricio Ochmann que la dejó "desequilibrada"

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son una de las parejas más ejemplares y exitosas del mundo del espectáculo, pero ellos también tienen crisis, como cualquier pareja.

Así lo reveló la propia actriz durante una entrevista en Despierta América, en la que abrió su corazón y confesó que durante su viaje familiar a Marruecos, vivió una crisis en su matrimonio.

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante. Ya tenía casi un año Kai, pero también ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja. Yo estaba desequilibrada, no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, reveló la hija de Eugenio Derbez.

Pero, la crisis siguió después del viaje. “Después de ese viaje acabé drenada, mal, dije ‘estoy súper desequilibrada, no sé qué me pasa’. Yo sí siento que me salió lo peor de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica”.

Sin embargo, asegura que asistió a terapia para que la situación mejorara y destacó lo positivo del viaje.

“Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia”, asegura.

Parte de esta crisis saldrá en el nuevo reality de la familia Derbez, pues aunque Aislinn asegura que le da mucha pena que las personas la vean en ese estado, quiere que se den cuenta que su vida y su relación no son perfectas ni de telenovela, y que así como todos, ha atravesado crisis y momentos difíciles, pero lo importante es que lo pudo superar con el apoyo de su esposo.

Te recomendamos en video