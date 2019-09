Netflix estrena un inquietante drama sobre los casos de abuso sexual

Un nuevo drama sobre el abuso sexual llega a la pantalla de Netflix. Se trata de “Inconcebible” (Unbelievable), una serie que lejos de ser una ficción en tono de entretenimiento, es una producción basada en un reportaje acreedor de un premio Pullitzer titulado “An Unbelievable Story of Rape”, y en un hecho real sucedido en 2008.

Los directores del drama son Lisa Cholodenko (The Kids Are All Right) y Michael Dinner (The Wonder Years, Justified). Entre ambos consiguen mantener un estilo que entrega escenas inquietantes sin caer en el sensacionalismo.

La serie es protagonizada por Toni Collette, actriz ganadora del Emmy. Además de Merritt Wever y Kaitlyn Dever.

La historia inicia con el caso de Marie Adler, una adolescente de 18 años que denuncia ante la policía la violación que sufrió a manos de un hombre con pasamontañas que entró a su habitación, la amenazó y la forzó a tener relaciones.

Pero, ni las autoridades ni su madre creen en su testimonio. La joven es entonces vista como una mentirosa, no recibe ninguna clase de contención psicológica y la investigación policial termina por ser descartada.

Este acto (el de “mentir” acerca de su violación) lleva a la adolescente a sufrir un rechazo total por parte de su círculo cercano, aislándola aún más, afectando su vida laboral y sentimental de una forma irreparable.

Luego aparecen varios casos muy similares al de Adler en otras ciudades que terminan por demostrar que hay un abusador serial suelto, que ataca sexualmente a las mujeres con un modus operandi específico.

