¡Que vergüenza! Anécdota de Joaquín Méndez en el baño de sus suegros saca risas en el "Mucho Gusto"

Las celebraciones de las Fiestas Patrias despertaron la nostalgia de los panelistas del Mucho Gusto, quienes compartieron sus mejores recuerdos de la fecha en pantalla. Entre risas, los miembros del matinal contaron algunas historias, pero sin duda, Joaquín Méndez se llevó todos los premios al revelar una anécdota ocurrida en la casa de sus suegros.

Todo ocurrió un 21 de septiembre, cuando visitó el hogar de su polola y sintió ganas de ir al baño. "Me invitó a su casa y había platos típicos argentinos. Había papas mayo, peceto en escabeche, pulpo y otras cosas del mar. Después de comer, me dieron ganas de ir al baño, pero no hay nada más incómodo que el baño quede al lado de la cocina. Además, la puerta no tenía pestillo y tenía que afirmar la puerta con el pie y con el sopapo", dijo en un comienzo.

A partir de entonces, todo fue empeorando. "Uno quiere acelerar el proceso. Estaba todo el jolgorio afuera, pero cuando uno entra al baño, se callan todos. No sé qué pasó, era como si no hubiera ido al baño hace una semana. Y cuando salgo, la primera persona que quiere entrar es el padre de mi novia", continuó, ante la expectación de sus compañeros.

En medio de la incómoda situación, Joaquín Méndez dijo que se esforzó en detener a su suegro. Incluso, se puso a conversar a la salida del baño, con la esperanza de que no entrara. Sin embargo, su técnica no rindió frutos. "Me dijo serio: ‘¿me dejas entrar al baño?’. Ahí me desplaza, entra y cuando sale me localiza directo. Me mira de frente y me hace un gesto de que estaba intoxicado con el olor", detalló, desatando las risas de los panelistas en el Mucho Gusto.

Carola de Moras acalla rumores de quiebre con íntimo video junto a su pareja La animadora le envió un inédito registro a su amigo Claudio Rojas

Te recomendamos: