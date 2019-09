Esposo de Edith González le rinde tributo con un inédito video celebrando las fiestas patrias

View this post on Instagram

Hace exactamente un año nos ayudamos a vestir y a maquillar mutuamente, para estar perfectas con nuestro atuendo para celebrar la “Fiesta del Grito de Hidalgo” Cómo olvidarme de ese momento en que nos preparamos como quinceañeras. Ayudándote a elegir el outfit que más te favorecía. Entonces me contaste la historia del traje que elegiste usar para lo que sería tu ultimo 15 de septiembre Un conjunto precioso que te hiciste hacer a los 18 años y hace un año lucías maravillosamente como si el cuerpo no hubiera pasado por embarazos, enfermedades, tratamientos y operaciones. Me acuerdo del momento en que nos ayudábamos a colocarnos las pestañas postizas, una a la otra y cómo ninguna de las dos éramos muy hábiles con el tema, no parábamos de reír cómo niñas. Y qué decir del momento de las fotos. Cuánto tiempo estuvimos hasta que se logró la toma perfecta. La iluminación, posturas, etc, se consiguió (gracias a la paciencia de Lorenzo y Jose) y luego de un largo rato de intentos fallidos, pero el suficiente como para llegar tardísimo a la “fiesta” Hace un año disfruté, como en cada encuentro nuestro, de tu compañía, amistad y gran humor. Hoy debo decir que te extraño mucho. Eres de las personas- amigas del alma, en que desde el momento en que nos conocimos nos sentimos como amigas de toda la vida. Contigo podía pensar en voz alta pues jamás me sentí juzgada en mis apreciaciones. Yo sabía que jamás ibas a perder tu valioso tiempo y energía en analizar si algún comportamiento o pensamiento mío no estaba de acuerdo con el tuyo o “las normas sociales” A veces desearía que de verdad nos hubieramos conocido de niñas o adolescentes para haberte podido disfrutar mas tiempo Para este grito, espero que lleves los colores de la bandera al Cielo, con toda la elegancia con la que acostumbras. Viva Mexico !!! TQM Edith . . . . . #15deseptiembre #VivaMexico #gritodelaindependencia #Gritodeshidalgo #amigas #teextraño #charras #missingyou #friends4ever