Diana Bolocco comparte antigua fotografía de su madre y es idéntica a su hermana Cecilia

Hace unos días, Diana Bolocco compartió una imagen del recuerdo. Se trata de una fotografía tomada durante el matrimonio de sus padres Rose Marie Fonck Assler y Enzo Bolocco Cintolesi, el día 13 de septiembre de 1959. Junto a ella, la animadora escribió una extensa reflexión, demostrado su aprecio por la relación y felicitándolos por un nuevo aniversario.

"Domingo 13 de septiembre de 1959. Mi padre de 27 años se casaba con mi madre de 23. Sesenta años después siguen juntos. Queriéndose, cuidándose, riéndose juntos y también el uno del otro. Mi madre ya sabe hasta lo que él está pensando, mi padre sigue encontrándola la mujer más linda del mundo", escribió.

"Me pregunto cuánto habrán tenido que ceder por el otro, pero por sobre todo admiro profundamente que tantos dolores no hayan destruido las ganas que tienen de estar juntos. Y cuando pienso en esos momentos felices que han vivido, se me dibuja una sonrisa en la cara. Solo les deseo que todo lo que venga por delante sea maravilloso. Se lo merecen. Los amo con todo mi corazón. Feliz aniversario", finalizó.



En Instagram, plataforma en que fue compartida la fotografía, aparecieron miles de comentarios por parte de sus seguidores. Gran parte de ellos, eran felicitaciones por el momento familiar. También aparecieron algunas historias personales, de usuarios con experiencias similares. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por los internautas, y fue el gran parecido de Marie Fonck con su hija mayor, Cecilia Bolocco.

Otro aspecto destacado por los usuarios, fue una extraña coincidencia con la fecha del matrimonio. Y es que los padres de Diana Bolocco se casaron el mismo día que los de su esposo Cristián Sánchez. Además, escogieron el mismo lugar para la ceremonia: la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.

