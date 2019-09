Beyoncé compartió imágenes de sus gemelos Rumi y Sir y son adorables

Beyoncé dio a los fanáticos un regalo muy especial durante su programa "Making the Gift" en el canal estadounidense ABC el lunes por la noche.

La cantante, en un momento muy apreciado por sus seguidores debido a su rareza, compartió imágenes de los gemelos Rumi y Sir Carter, de 2 años, de un viaje a África, donde también se les unieron Blue Ivy, de 7 años, y Jay-Z para la creación del álbum de la banda sonora del Rey León "The Gift".

The whole Carter family made an appearance in @Beyonce's new special #MakingTheGift 💜pic.twitter.com/aE5Lv1waNt — Complex (@Complex) September 17, 2019

En una adorable escena del documental, Rumi le muestra a su madre que conoce los sonidos de sus animales.

Mientras que la mayor de Beyoncé, Blue Ivy, asistió a espectáculos de premios y apareció en el video musical "Spirit", los gemelos rara vez se ven en público.

RUMI CARTER IS ADORABLE! This was a cute moment with her and Beyoncé! 😍🥰 #MakingTheGift pic.twitter.com/4eMMcPCQhQ — Marcus (@MarcusUntrell92) September 17, 2019

Sin embargo, hicieron una aparición en el documental "Homecoming" de la cantante en Netflix, que recientemente recibió varias nominaciones para los premios Emmys 2019.

My nephew saw the Rumi & Sir and said ”awwwww!” #MakingTheGift pic.twitter.com/QquhjdRFU9 — Marcus (@MarcusUntrell92) September 17, 2019

Beyoncé, de 37 años, dio a luz a Rumi y Sir en junio de 2017. Hicieron su debut en Instagram un mes después.

Esta fue una aparición apreciada por los seguidores de la intérprete de 'Single Ladies' ya que suele ser muy reservada con mostrar a los gemelos en público.

