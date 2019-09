Se trata de Kika Nieto, youtuber e influenciadora en el país. Tras primer capítulo de 'MasterChef Celebrity' concozca la participante que muchos ya no quieren

La famosa colombiana ha sido centro de varias polémicas a lo largo de este 2019.

Y justamente, todo esto ocasionó que se convirtiera en tendencia en una nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Ella será una de las famosas que hace parte del reality en esta versión 2019.

Un hecho que no les gustó, para nada, a varios televidentes que le dedicaron varios mensajes cargados con rabia.

A continuación algunos de los comentarios de los televidentes en Twitter, red social donde el programa se convirtió en tendencia con su estreno:

Que pereza sería estar en la misma habitación con Kika Nieto, no me imagino en el mismo programa viéndola todo el tiempo, uys

Acabo de comenzar a ver masterchef y vi que está Kika Nieto, ya sé quien me va a estresar todo el programa

#MasterChefCelebrity para que Kika nieto no hubiera sido la persona más odiada hubieran llegado a Viki Dávila no tengo nada contra ella pero es que mucha gente no la quiere

— MAnu£L ¢oRdoN (@Victor36951391) September 15, 2019