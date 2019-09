Por estas razones todos creen que Miley Cyrus le dedicó ‘Don't Call Me Angel’ a Liam Hemsworth

El lanzamiento del video de 'Don't Call Me Angel' de Miley Cyrus, junto a Ariana Grande y Lana Del Rey, desató polémica entre sus seguidores. Sus imágenes y la letra de la canción apuntan a un ataque feroz a su ex esposo, Liam Hemsworth. En las redes sociales no dejaron pasar ninguna coincidencia para elaborar sus teorías.

El tema, que forma parte de la banda sonora de la nueva versión cinematográfica de Los Ángeles de Charlie, es una declaración de independencia. Y justo el verso de Miley Cyrus parece estar dedicado a su ex; pero además la cantante aparece en el video golpeando a un sujeto con un gran parecido a Liam.

“No me llames ángel cuando soy un desastre / No me llames ángel cuando me desvisto / Sabes que no me gusta eso, muchacho / Hago mi dinero, y yo escribo los cheques / Así que di mi nombre con un poco de respeto”.

Un tierno apodo

Otra coincidencia en el candente tema y la vida de Miley Cyrus es el uso del apodo ángel. Así la llamó Liam Hemsworth en varias ocasiones, incluso durante el discurso que ofreció en la Gala de Los Ángeles de G’Day USA en enero pasado. “Gracias a mi bella esposa. Eres un dulce, dulce ángel. Te amo, eres genial”, dijo el actor.

Liam también se refirió a su ex esposa como un ángel en varias publicaciones de Instagram cuando estaban juntos. “¡El cumpleaños más feliz para mi angelito favorito!”, escribió para celebrar su cumpleaños número 24. En 2017, compartió una foto en blanco y negro de sí mismo y Miley con la leyenda: “Mi angelito y yo”.

Miley and Liam separated because he calls her angel all the damn time #DontCallmeAngel pic.twitter.com/GwlbWWqxft — 🌼 (@pressingsend) September 13, 2019

La pareja anunció su separación en agosto, después de menos de ocho meses de matrimonio. Liam solicitó oficialmente el divorcio el 21 de agosto en Los Ángeles. Liam y Miley se casaron en diciembre de 2018, luego de mantener una relación intermitente durante diez años.

Angelina Jolie y Brad Pitt juntos de nuevo: la pareja dejó atrás sus diferencias Se habrían reunido varias veces.

Te recomendamos en video