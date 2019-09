Kim Kardashian rompe el silencio sobre su diagnóstico de Lupus

Recientemente se reveló en un capítulo de Keeping Up with the Kardashians que tras varias semanas de dolor en sus manos y cansancio constante, Kim Kardashian había recibido un diagnóstico positivo de Lupus y artritis, por lo que la famosa decidió hablar al respecto.

3 lecciones que Selena Gomez le puede dar a Kim Kardashian sobre el lupus La estrella de reality podría tener la enfermedad

Kim Kardashian habló sobre su estado de salud actual

En una entrevista para el programa The View, Kim reveló que se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que el diagnóstico llegó en un momento en el cual se encuentra emprendiendo nuevos proyectos a la vez que se ocupa de sus hijos pequeños.

"Tuve que reponerme porque tengo hijos y una familia para la que tengo que ser positiva"

Durante los días que tuvo que esperar a que el diagnóstico se confirmara, confesó que estuvo buscando cosas en Internet e investigando sobre las enfermedades autoinmunes lo que la hizo preocuparse más por lo que podría pasar cuando recibiera los resultados.

Kim Kardashian - @kimkardashian

Al mismo tiempo aclaró que sus seguidores podrán ver el resultado final en el próximo capítulo, pero adelantó que tuvo que someterse a un tratamiento médico una vez que supo el verdadero diagnóstico.

Al borde de las lágrimas la famosa dijo que intentaba concentrarse en el presente y en estar agradecida de estar bien en este momento.

