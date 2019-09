Angelina Jolie y Brad Pitt juntos de nuevo: la pareja dejó atrás sus diferencias

View this post on Instagram

Family is the biggest wealth in the world!!!🖤Take care of each other!!!🖤 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ #angelinajolie #anjelinajolie #jolie #love #smile #fashion #women #анжелина #анжелинаджоли #джоли #женщина #dress #любовь #celebrity #queen #красиваяженщина #brangelina #joliepitt #moda #актриса #мама #beautiful #стильно #мода #angelinajolielips #angelina_jolie #bradandangelina #actress #платье #pretty