Mara Cifuentes ha abrazado la popularidad en redes, pero su vida laboral y sentimental no son lo único que se ha robado la atención. Ahora su mamá ha generado todo tipo de comentarios. La mamá de Mara Cifuentes sorprendió con sensual vestido de baño.

Luego de que la modelo se robara la atención en La Agencia, la curiosidad no solo popularizó a Mara. Al parecer, también a su mamá, quien ha sido uno de los grandes apoyos de Mara. Además, de ella fue de quien no solo heredó la belleza, sino también la determinación, así lo ha confesado en diferentes ocasiones.

Claudia López es diseñadora de modas, pero antes de su actual profesión se dedicó a posar ante las cámaras. Ahora con 'Happy Chick', el nombre de su marca, ha ganado un poco de reconocimiento; y como si fuera poco, ella misma es quien modela algunas de sus creaciones.

En una de sus recientes publicaciones, la mamá de Mara posa con un traje de baño entero, muy sensual que deja ver todos sus atributos.

Aunque Claudia ha dejado el modelaje en su cuenta de Instagram sigue compartiendo fotos de su cuerpo, con sus más de 53 mil seguidores. Así demuestra que no hay edad para seguir deslumbrando con su figura y, además, no duda en compartir los triunfos de su hija.

Luego de ser eliminada de 'La agencia', como es costumbre, Mara apareció en 'Día a día' para hablar de su participación. Pero no solo eso, también respondió todas las preguntas que tenían las presentadoras.

Una de las incógnitas que más llamó la atención, hecha por Carolina Soto, fue ¿cómo eligió su nombre luego de decidir cambiar de identidad?.

"Eso fue complicado, porque me decían '¿cómo te llamas?', y yo me quedaba así (sin palabra), entonces sí empecé como a indagar… y soy una persona que ama el mar. Me encanta el mar, la vida marina me encanta, me encanta bucear", relató Mara.

Fue así como cambió su nombre de pila, Kevin, por uno con el que se identificaba mucho más 'Mara'.

