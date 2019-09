Felicity Huffman, de 'Esposas Desesperadas', fue sentenciada a prisión

Felicity Huffman ha sido sentenciada por su parte en el escándalo de admisión a la universidad.

La actriz de Desperate Housewives, de 56 años, recibió 14 días de prisión, un año de libertad supervisada, 250 horas de servicio comunitario y una multa de 30 mil dóalres por parte de la jueza Indira Talwani en la corte federal de Boston el viernes. Ella debe reportarse a la prisión antes del 25 de octubre.

Maneuvering through a crush of police and media, actress Felicity Huffman has arrived at the federal courthouse in Boston. She was accompanied by family including her husband, William H Macy. A judge will sentence her at 2:30pm for her role in the #collegeadmissionsscandal pic.twitter.com/o1LeU53Y6U

— Jonathan Hall (@JHall7news) September 13, 2019