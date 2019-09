3 lecciones que Selena Gómez le puede dar a Kim Kardashian sobre el lupus

Una escena del primer episodio de la temporada 17 de ‘Keeping Up With The Kardashians’ causó preocupación en los fans, pues, reveló el momento en el que Kim Kardashian rompía en llanto porque un test de lupus al que se sometió resultó positivo. Selena Gómez, quien padece la enfermedad, podría darle varias lecciones al respecto.

La ex chica Disney ha luchado contra la enfermedad gran parte de su vida y ha debido atravesar difíciles situaciones como el trasplante de riñón al que fue sometida.

Las lecciones que Selena Gómez podría darle a Kim Kardashian

En una conferencia con investigadores y pacientes de lupus, Selena explicó cómo ha sobrellevado la enfermedad y reflexionó sobre lo que debe hacerse.

Educación

Es importante conocer cómo alguien que padece lupus cambia su estilo de vida, qué es lo que le afecta y lo que le beneficia.

"Es importante educarse a sí mismo. Mucha gente tiene miedo de saber. Para mí, me aterrorizo. Cuando me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón, casi dije que no quería saber ningún detalle, porque es aterrador", dijo Selena en la conferencia.

Apoyar la investigación profesional

Mientras más estudios científicos y especializados existan se encontrarán más maneras de que la condición no sea limitante o, tal vez, una cura para esta.

“Quiero que la gente sepa por qué la investigación es tan importante y por qué debemos apoyar a los científicos que traen la promesa de nuevos descubrimientos”, declaró la cantante.

La familia y los amigos son esenciales

El apoyo de los seres queridos incrementan la valentía, pueden ver cuando algo no está bien y ayudarte cuando sea necesario.

Selena Gómez se somete a un trasplante de riñón donado por su amiga del alma para luchar contra el lupus 💪 https://t.co/8PPbPfYfgJ pic.twitter.com/V4pwvKA5Tr — Telecinco (@telecincoes) September 14, 2017

“No todo el mundo es tan afortunado como para tener un donante, por suerte, una de mis mejores amigas me dio su riñón y fue el regalo definitivo de la vida y ahora estoy muy bien”.

