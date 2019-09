Las ocho producciones originales que Netflix estrena este fin de semana

Un fin de semana lleno de estrenos trae Netflix para todos sus usuarios. México tiene presencia con dos producciones: Monarca, la serie de Salma Hayek, y un concierto-documental de Los Tigres del Norte.

Mucha variedad ofrece el servicio de streaming, donde destacan además las series de Ashton Kutcher y Toni Collette y la película de Chelsea Handler.

Monarca (Primera temporada)

Esta serie dramática, filmada en Guadalajara, forma parte de las 50 producciones originales mexicanas que Netflix desarrollará a lo largo de estos dos años. Es protagonizada por Irene Azuela y Juan Manuel Bernal; bajo la producción de Ventanarosa, Lemon Films y Michael McDonald de Stearns Castle.

La trama gira en torno a la poderosa familia Carranza, dueña de un imperio tequilero donde la traición se vive a diario.

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom

En este documental la agrupación Los Tigres del Norte rinde tributo a Johnny Cash; al cantarle a los reclusos de la prisión estatal de Folsom, California. Para la banda es una forma no solo de homenajear a su ídolo, sino también dejar ver las historias de mexicanos y latinos que están encarcelados.

Inconcebible (Temporada 1)

Basada en una historia real, esta serie de ocho capítulos cuenta la historia de Marie, una adolescente que fue acusada de mentir sobre haber sido violada. Cuenta con la actuación de Toni Collette, nominada al Oscar, como la detective Edna Hendershot.

También participa la ganadora de un Emmy, Merritt Wever, como la detective Stacy Galbraith, y Kaitlyn Dever, quien interpreta a Marie.

The Ranch (Parte 7)

Ashton Kutcher es Colt Bennett, quien soñaba ser un gran jugador de fútbol americano. Como fracasó en su intento, debió regresar al pequeño rancho de la familia junto a su familia disfuncional. Danny Masterson, Debra Winger, Elisha Cuthbert y Sam Elliott completan el elenco de esta serie, estrenada por Netflix en 2016.

The Chef Show (Temporada 2)

El director y amante de la comida Jon Favreau está de vuelta junto al chef Roy Choi para seguir explorando el mundo gastronómico, de la mano de celebridades del espectáculo y consumados cocineros. En la primera temporada debutaron con la actriz Gwyneth Paltrow y en esta ocasión lo harán con Seth Rogen.

A mi altura

Es una comedia romántica conmovedora y divertida de la directora Nzingha Stewart. Explora los complejos de una adolescente de 16 años, quien sufre las burlas de sus compañeros por ser la más chica más adolescente de su escuela. Netflix apuesta por esta cinta juvenil para enviar un mensaje alentador.

Hello, Privilege. It’s Me, Chelsea

La comediante Chelsea Handler protagoniza este atrevido documental, donde confronta los privilegios de los blancos en los Estados Unidos. “Handler viaja por todo el país hablando con una amplia gama de personas sobre el tema de la raza, incluidos sus compañeros comediantes Kevin Hart, Tiffany Haddish y W. Kamau Bell”, señala Netflix en su página.

Marianne (Temporada 1)

Netflix apuesta por esta serie francesa de terror, que trata sobre una escritora que ve como sus historias se hacen realidad. Por ello, decide regresar a su vieja casa, donde enfrentará los demonios que inspiraron sus cuentos. Creada por Samuel Bodin, es protagonizada por Victoire Du Bois de Call me by your name.

