5 momentos que marcaron la vida de Joe Jonas, el Jonas Brother más rebelde

No le gustaba el nombre de la banda

Los Jonas Brothers originalmente se llamaban J3, nombre que no se mantuvo por mucho tiempo. Joe explicó a Vulture que estaban entusiasmados por ir a su primera gira de conciertos en 2006 con su álbum It's About Time y confesó que no sentía conexión con el nombre de la banda:

"Odiamos el nombre … Recuerdo que me volví a mis hermanos antes de ese show y les dije: '¿Quieres que nuestro nombre sea J3 por el resto de nuestras vidas?' Cuando subimos al escenario, yo fui el que anunció a la multitud: "Hola, somos los Jonas Brothers". Agradable y simple. ”Definitivamente una mejora.

Sueños punk destruidos

El hermano "de en medio" también habló de cómo amaba la música punk-rock cuando era más joven. Aunque era hijo de un pastor, ese tipo de música realmente le atraía. "Preferí ir a espectáculos de punk-rock en pequeños lugares en Nueva Jersey", le dijo a Vulture. "Así es como me enamoré de la música, cómo me obsesioné con ella. Me quedaba allí, mirando al cantante corriendo por el escenario, siendo dueño de la multitud. Ni siquiera me di cuenta de lo que sucedía en el escenario. Todo lo que pude ver fue al cantante ".

Joe incluso admitió que grabó un álbum en solitario que nunca "vio la luz del día". Explicó que tenía un mood de Freddie Mercury", pero el sello discográfico lo rechazó. "Dijeron que las canciones eran demasiado raras y sonaban como demos".

Rompió sus votos de castidad

Era bien sabido que los Jonas usaban "anillos de pureza", lo que significaba que esperarían hasta el matrimonio para tener relaciones con sus esposas, pero finalmente se los quitaron antes. Joe admitió en 2016 que rompió su voto a los 20 años, cuando estaba saliendo con la estrella de Twilight, Ashley Greene.

“No tenía protección. Fui a la habitación de nuestro baterista Jack, que era mi compañero de cuarto en ese momento y demolí su habitación buscando. Los encontré debajo del cajón de su ropa interior. Cuando llegó a casa, pensó que alguien irrumpió en su habitación porque toda su habitación fue demolida porque yo tenía una necesidad extrema. Necesitaba suceder entonces y ahora. La seguridad es lo primero, niños.

Probó drogas con otras estrellas Disney

Joe también confesó que probó sustancias ilegales por primera vez cuando tenía alrededor de 17 años, y se unió a sus compañeras de Disney Channel, Miley Cyrus y Demi Lovato. El cantante dijo: "No dejaban de decir: "¡Pruébalo! ¡Inténtalo!' así que le di una oportunidad y estuvo bien. Ya ni siquiera fumo … eso a menudo". Agregó que también fue sorprendido bebiendo cuando tenía 16 o 17 años. "Pensé que el mundo iba a colapsar. Pero estaba en otro país, y ahí era legal ".

Finalmente, en su cumpleaños número 21, se emborrachó y cayó por unas escaleras. "Estaba inconsciente esa vez, y todo mi equipo estaba muerto de miedo de que alguien se hiciera una foto".

Joe se sentía estancado con Demi Lovato

Hablando de Demi Lovato, de todas las relaciones de Joe, se sintió mal por esto. Sabía que significaba mucho para los fanáticos de Camp Rock de Disney Channel que él y Lovato eran un elemento. Él amaba a Demi como amiga, pero no podía ir más allá de eso. Solo salieron durante aproximadamente un mes.

"Realmente la conocí y pude ver los entresijos de lo que estaba luchando, como el abuso [de sustancias]", explicó Joe a Vulture. “Sentía que necesitaba cuidarla, pero al mismo tiempo estaba viviendo una mentira, porque no estaba feliz pero sentía que tenía que quedarme con ella porque necesitaba ayuda. No podía expresar nada de eso, por supuesto, porque tenía una marca que proteger ".

