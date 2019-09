'Mamá se fue de viaje', una divertida película sobre lo difícil que es mantener el orden en casa

View this post on Instagram

Faltan sólo 2 DÍAS para el estreno de #MamáSeFueDeViaje en todos los cines!! Está TAN divertida!! Es para TODA la familia y la van a GOZAR mucho!! 13 DE SEPTIEMBRE sólo en cines!! 🎥🙌🏻 Aquí con mi princesa @ninarubinl que interpreta a #Lara #OrgullosaDeTiAmor GRAN trabajo!! 😍😍❤️❤️🙏🏻🙏🏻🎉🎉🎉🎉🎉🎉