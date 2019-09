Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán impacta con su estilizada figura

View this post on Instagram

ɱყ ℓเƒε ɦαร ɓεεɳ ƒαℓℓเɳɠ αρα૨ƭ, ⠀ ɓµƭ ƒαℓℓเɳɠ ƭσɠεƭɦε૨ αƭ ƭɦε รαɱε ƭเɱε. ⠀ εѵε૨ყ ρε૨รσɳ ƭɦαƭ ɦαร ωαℓҡε∂ αωαყ ⠀ ɦαร ɓεεɳ ૨ερℓα૮ε∂ ɓყ รσɱεσɳε ɓεƭƭε૨. ⠀ εѵε૨ყ รเƭµαƭเσɳ ƭɦαƭ ɦαรɳ’ƭ ωσ૨ҡε∂ σµƭ⠀ ɦαร ℓε∂ ɱε ƭσ α ɠ૨εαƭε૨ σɳε.⠀ รσ ɳσω ωɦεɳ ƭɦเɳɠร ɠσ ℓεƒƭ, ⠀ เ ҡɳσω เƭ’ร ƒσ૨ รσɱεƭɦเɳɠ εℓรε ƭσ ɠσ ૨เɠɦƭ.⠀❦