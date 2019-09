¡Hola colores! Amaya Forch renueva su imagen con tintes anaranjados y rosas

Si hablamos de cambios radicales, definitivamente Amaya Forch lidera la lista. La actriz estrenó su nuevo look compartiendo varias fotografías en redes sociales, dejando ver su colorido cabello.

Atrás quedó su tono castaño, pues ahora luce un pelo mucho más luminoso con tonos rubios, anaranjados y rosas. Según contó, era una idea que tenía desde hace un tiempo, y finalmente se decidió a realizarla.

"Mi pelo a la pinta de @amipintagorros!! Me contagié con tanto color a mi alrededor", escribió en su cuenta de Instagram. El trabajo estuvo a cargo de la estilista Fabiana Godoy, del salón Enrique López Estudio. "Me lo hizo así de lindo", dijo Amaya Forch.

Ante el sorpresivo y atrevido cambio de look, los seguidores de la actriz no quedaron ajenos. Por eso, repletaron la publicación con mensajes aplaudiendo la transformación. Comentarios como "linda", "me encanta", y "que hermoso", fueron los más utilizados por los usuarios de la red social.

Sin embargo, las reacciones no acabaron ahí. "Se te ve, maravilloso!! Buena elección", señaló una persona, mientras que otra expresó: "Que bello. Muy, muy lindo color. Más el pelo largo. Te queda hermoso".

Revisa todas las imágenes a continuación:

