7 situaciones oscuras que cambiarán la forma en la que viste ‘Sailor Moon’

Quienes crecimos en los 90, recordamos a Sailor Moon como uno de los animes más exitosos de todos los tiempos. Y es que por más que pasen los años, resulta imposible olvidar esos icónicos y coloridos uniformes de colegiala que usaban Serena (Usagi Tsukino) y sus amigas.

A lo largo de la historia de 'Sailor Moon', suceden muchas cosas mágicas pero también oscuras que quizá en ese momento ignorabas o no entendías. Muchas de estas situaciones extrañas fueron omitidas cuando la serie se transmitió en otros países, además de que la época no permitía muchos temas que incluía la historia original.

Aquí te dejamos algunos datos que han llamado la atención.

Amor prohibido

Resulta fascinante cómo funcionan las adaptaciones de los animes japoneses en Occidente. En el doblaje japonés original, Michiru Kaioh y Haruka Tenoh, también conocidas como Sailor Neptune y Sailor Uranus, tenían una relación romántica pero cuando llegaron por primera vez a América, fueron presentadas como primas. Si lo analizas, era muy extraño el acercamiento que tenían, demasiado para unas primas. Así, todas las referencias románticas que las unían, desaparecieron en los doblajes en inglés y español. Cualquier fan de Sailor Moon sabe lo que pasó en realidad, pero este tipo de cambios siguen siendo polémicos.

Único éxito

Aunque la vida de Naoko Takeuchi, creadora de la serie, ha girado en torno al anime y manga, su único gran éxito hasta la fecha ha sido sido Sailor Moon. Naoko creó a las "Sailor" sin saber que su historia se convertiría en una de las franquicias de manga y anime más populares de la historia. Esto ha compensado en cierta forma el hecho de que sus otras obras no lograron dar en el blanco. Takeuchi no solo escribió las líneas de la historia de Sailor Moon y creó a los personajes, sino que también escribió la mayoría de las canciones para el programa, incluyendo "Route Venus", "Sailor Star Song" y "Princess Moon".

Demasiado confuso

En Sailor Moon Super S sucedieron muchas situaciones que confundirían a los niños. Cloverway Inc. empresa que se encargó de la distribución del anime, no tenía ninguna idea para explicar lo que sucede con Sailor Moon Stars, última saga de la serie y es que las Sailor Starlights, que son muy importantes en la trama, tienen transformaciones que causaron polémica.

En la animación, tienen una apariencia más masculina hasta que se transforman en una más femenina. Las Sailor Stars en la versión original no eran hombres. En el manga llegaron a vestirse de hombre, pero para la serie si adoptaron forma masculina, lo que molestó a Naoko Takeuchi ya que solo las mujeres podían ser Sailor Scouts.

Intercambio de sexo

Otra censura hecha en el doblaje original en inglés. Ciertos personajes han sido intercambiados por género debido a su apariencia y comportamiento. Uno de los cuatro generales de la Tierra, Zoisite, cambió de hombre a mujer debido a su relación con Kunzite. Luego está Fisheye en Super S, que también cambió de mujer a hombre debido a su naturaleza coqueta con los hombres. Hay otros hechos interesantes sobre el intercambio de género que ocurrió incluso fuera de Estados Unidos. En la versión francesa, Artemisa era mujer y cuando apareció su hija Diana, volvió a la 'normalidad'. En el doblaje portugués, se intercambiaron los géneros de Luna y Artemis. Sin duda, fueron decisiones extrañas para la adaptación de la historia.

El verdadero padre de Usagi

Sabemos que Usagi es en realidad la Princesa Serenity del Reino de la Luna, e incluso nos sorprendió ver a su verdadera madre aparecer en el proceso. Aunque no vemos a la Reina Serenity criar a su hija durante todo el show, ella era una madre amorosa y protectora que sabía que su hija quería liberarse de la realeza. Sin embargo, no sabemos quién es el padre de Serenity. Según algunas teorías, es posible que la reina haya podido reproducirse sin pareja ya que nunca se mencionó al padre de Serenity. Hasta el día de hoy, seguimos cuestionando más de la historia que rodea a este personaje.

Malas traducciones

En varios países ocurrieron malentendidos con respecto a las traducciones. En Polonia, se produjo un "pequeño" error con respecto a Sailor Saturn ya que en lugar de llamarla Saturno, la palabra fue reemplazada por Satanás. Sailor Saturn es definitivamente una Scout de la destrucción, pero con el error de traducción, hace que sea peligrosa y aterradora. Afortunadamente, el problema quedó solucionado en el manga polaco. Otro error de traducción estuvo en la definición de Sailor Scouts ya que en japonés, los Sailor Scouts se conocen como "Sailor Senshi". "Senshi" significa "Soldado" o "Guerrero" en japonés. Creemos que esta interpretación es muy superior a la de los "Scouts" americanizados: "Guerrero" tiene más sentido, ya que los Marineros que son guerreros se mencionan y retratan de manera tan explícita. El primer doblaje en inglés llamó a las chicas "Sailor Scouts" en su lugar, y se ha mantenido hasta el día de hoy.

Episodios perdidos

Estados Unidos no solo hizo recortes para satisfacer a la FCC y poder captar una audiencia joven, sino que hubo algunos episodios que nunca se emitieron en Estados Unidos hasta que Viz Media obtuvo los derechos y finalmente los denominó episodios perdidos. Por ejemplo, un episodio se cortó porque realmente involucró al hermano de Usagi, Shingo, pateando a Luna mientras estaba poseído por Chanela. Otro episodio que nunca se transmitió con un episodio en la playa en el que Rei quería entrenar, pero la pandilla se pone al día y pasa el día en la playa. Mientras tanto, Chibi-Usa encuentra dos dinosaurios. En defensa de DiC, sabían que el episodio era demasiado lleno para la historia, por lo que nunca lo doblaron. Sin embargo, es interesante saber lo que nos hemos perdido ahora que Viz Media redujo todo para que se encontraran los episodios perdidos.

