"¿Ha estado cinco días sin comer?": la respuesta que indignó a María Luisa Godoy en el "Muy Buenos Días"

Impacto fue lo que provocó la respuesta de un arrendatario moroso a la animadora María Luisa Godoy en el matinal Muy Buenos Días. El sujeto se defendió luego que el dueño del inmueble se comunicara con el programa para acusarlo por deber el arriendo de 14 meses.

"Desde julio del año pasado que no sé nada de él. Me decía que estaba sin trabajo. Los primeros meses me daba explicaciones, un poco de plata, pero eso fue hasta como el cuarto mes y después ya no tuve noticias. Incluso me bloqueó en su teléfono", contó Alex, aclarando que la deuda asciende a los seis millones de pesos. El afectado incluso instigó al deudor rayando su casa con mensajes como "paga", "llevas 12 meses viviendo gratis", "sinvergüenza ándate", "no pagas arriendo 12 meses", y "debes agua y luz".

Desde el matinal Muy Buenos Días, enviaron a un equipo hasta la casa de Alex para intentar comunicarse con el arrendatario. Sin embargo, este no salió de la casa. No fue sino hasta momentos más tarde, que llamó al programa para dar su explicación frente a la deuda. Según indicó, su morosidad se debe a que está sin trabajo.

"Se me echó a perder el trabajo. Le dije (a Alex) que estaba con problemas de trabajo y no tenía cómo pagarle. Ahora me salen trabajos, pero son como para pasar el día, no como antes, en donde ganaba millones de pesos", dijo el deudor, agregando: "no tengo dónde irme, ¿qué quiere que haga? Tengo tres mascotas y no las puedo botar a la calle, pero él no me entiende".

"Marcelo, convengamos en una cosa", intervino María Luisa Godoy. "Ponte tú en el caso al revés. Tú dices ‘él no me entiende’, pero…", dijo antes de ser interrumpida por el sujeto. "Perdóneme, ¿usted ha estado sin trabajo alguna vez?, ¿ha estado cinco días sin comer nada?", le preguntó el hombre, descolocando a la animadora. "No, no lo he estado, pero…", comentó brevemente. "No quiero hablar más, no me moleste más. Chao", cerró el hombre.

"Ahí queda claro cómo es este personaje", comentó Marcela Vacarezza indignada.

Finalmente, la animadora reflexionó en torno al caso, defendiendo al dueño de la vivienda. "Él se tiene que poner en el lugar de Alex, porque también tiene un montón de problemas y necesita esa plata. Así que me va a perdonar. Que pena que no se lo pude decir personalmente, pero no es razón la que usted está dando", dijo.

Te recomendamos: