¿Abandonada? Raquel Argandoña lanza feroz palo a sus hijos Nano y Kel Calderón

No fue un palo, sino que más bien un bosque el que lanzó Raquel Argandoña a sus hijos Nano y Kel Calderón en su programa Sin Límite, de Radio Agricultura. Sus palabras surgieron durante una conversación con Paty Maldonado, en la que hablaron sobre el cumpleaños número 69 de la panelista del Mucho Gusto.

"Estoy muy bien. Los voy a celebrar como corresponde, tranquilita", dijo la cantante, comentando que probablemente no festeje junto a su familia debido a un viaje que tiene programado. "Bueno, con tu amor basta y sobra", la tranquilizó Raquel Argandoña, que aprovechó el momento para lanzar un mensaje a sus hijos.

Todo ocurrió cuando Paty Maldonado explicó que sus hijos estarán más tranquilos mientras ella se encuentre de viaje. En ese momento, la opinóloga le recomendó no preocuparse por ellos ya que con el paso del tiempo estos crecen y toman distancia de sus padres.

"Mi amor, los hijos tienen cada uno su vida. Amiga, yo le he dicho que no se postergue por sus hijos. Los hijos crecen y se van. Y se van. Y uno está esperando que la llamen y se dignen. Que me vayan a ver", dijo, a lo que la cantante respondió: "¿cuántas veces tu mamá te esperó?".

"Sí, pero yo nunca dejé de ir a verla (…) Por eso, cada vez que le puedo pegar un palo a mis hijos se los pego. Que me llamen y me vayan a ver. No solo cuando necesitan a la mamá. La mamá no es eterna, hijos, jóvenes que nos están escuchando. Los padres no son eternos. Llámenlos, vayan a verlos, denles un besito, aunque sea 5 minutos", comentó alzando la voz.

