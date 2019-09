Aislinn Derbez agradece a Alessandra Rosaldo por estar en su vida

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños @alexrosaldo Siempre estaré agradecida contigo por todo lo que le has dado a nuestra familia. Gracias por aguantarnos, por dar los mejores consejos y por contenernos a todos con tanto amor. Esta foto es de uno de los días más felices de mi vida (el día de mi boda) donde pedimos a @alexrosaldo que cantara “A thousand years” la canción de nuestro vals. Ella estaba mucho más nerviosa que en cualquiera de sus conciertos, pero le salió hermoso 😍😂. (Esta foto fue unas horas antes de la boda a lado de mi mamá 😍, Aitana, Mau y yo). 📸 @erickpozos