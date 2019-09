Jennifer López lloró cuando supo que podría ser nominada a un Oscar por 'Hustlers'

Jennifer Lopez lloró cuando se le preguntó sobre el todos los halagos que ha recibido por su reciente película 'Hustlers' y de como podría obtener su primera nominación al Oscar.

Las críticas por su papel de stripper que lleva a las otras chicas a estafar a hombres ricos y por la película en sí han sido muy positivas.

La actriz y cantante se sentó para hablar con la presentadora de "Today" Hoda Kotb en SiriusXM radio el martes, donde Kotb leyó en voz alta algunas de las críticas y le preguntó qué pensaba.

"He estado trabajando duro durante tanto tiempo, durante toda mi vida. Es agradable", dijo, con los ojos llorosos. "Lo siento, ¡ustedes saben que soy emocional!".

López comenzó a recibir comentarios positivos sobre la película y su papel como Ramona, que asusta a los clientes de Wall Street con la ayuda de sus chicas, después del reciente estreno de la película en el Festival de Cine de Toronto.

"Estaba literalmente sentada en mi cama ayer y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo", dijo. "Estaba llorando, mi amiga y yo estábamos sentadas allí y ella estaba tratando de filmarme. Pensé, 'Dios mío'. Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien nota en ese sentido, en ese nivel, estar en esa conversación. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar [en los Oscar], ¿sabes a qué me refiero?".

Los críticos, en su gran mayoría, han tenido buenas reseñas para la cinta, en especial con la actuación de Jennifer. La comparan con el excelente trabajo que hizo en 'Selena' cuando apenas comenzaba su carrera.

#Hustlers is empowering, dark, sad, funny, sexy and so much effing fun. J Lo can’t and won’t be stopped. Most impressed with writer-director Lorene Scafaria.

— Matt Donnelly (@MattDonnelly) September 8, 2019