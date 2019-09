Efraín Ruales habla sobre el video en el que aparece bailando con otros hombres

El presentador de tv, Efraín Ruales compartió un video en su cuenta de Instagram en el aseguró que no es él, el hombre que sale bailando alrededor de otros hombres.

Además, Ruales dijo que esta es una 'habilidad mediocre y herramienta poderosa de muchas páginas, para llamar la atención y ganar así más seguidores.

"No me tomaré mucho tiempo con esto; a primera instancia lo tomé con mucha gracia, con mucho humor, pues la persona en cuestión, si tenía un parecido a mí, pero no como para presuntar mi presencia en dicho lugar y peor aún dar a entender una supuesta inclinación por bailar con un grupo de hombres, que tampoco me parece nada malo…"