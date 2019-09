El elegante desnudo de Belén Soto con mensaje sobre el amor propio

Luego de lanzar su libro "No te lo mereces", Belén Soto se ha dedicado a realizar charlas a lo largo de todo el país, enfocadas en impulsar el autoestima y la seguridad. Bajo el lema "Créete el cuento", la actriz ha desarrollado una postura empoderada que también intenta reflejar a través de redes sociales.

Recientemente, compartió un elegante desnudo junto a un mensaje sobre el amor propio. En el registro, aparece con el torso desnudo y dándole la espalda a la cámara. Según confesó, se trata de un gesto que no habría hecho en el pasado, pero la ayudó a sentirse aún más cómoda con su cuerpo.

Belén Soto remarcó en la belleza de conocer su propio cuerpo e invitó a las demás mujeres a realizar sus mejores poses frente a la cámara. A solo horas de ser compartida, la fotografía alcanzó 60 mil me gusta y más de 700 comentarios. En su mayoría, las reacciones apuntaron a su valentía y se cuadraron con la idea de empoderarse.

"Quizás hace un tiempo atrás no me hubiera atrevido a sacarme una foto así donde me sintiera 'sexy' pero me ENCANTÓ, de verdad! Fue bacán! Es tan lindo explorar y conocer nuestro cuerpo. Nadie me quita mi súper poder de creerme el cuento y atreverme a cosas nuevas! Así que prende la cámara y dale tu mejor pose a ese lente bombona!", escribió.

"Eso se llama ACTITUD!", comentó una usuaria. "Es primera vez que veo una foto que representa la combinación de sensualidad y respeto hacia si misma. Además de amor propio! Eres genial!!!", señaló otra.

