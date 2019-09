"Pensaba que me iba a matar": Catherine Fulop sufrió un intento de violación a los 19 años

La actriz y modelo venezolana Catherine Fulop reveló que sufrió un intento de violación a los 19 años. Sus declaraciones surgieron durante el programa Pamela a la Tarde, de Argentina, cuando se refería a un comunicado emitido por actrices en el que anunciaron una conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar el acoso sexual y maltrato laboral en la industria.

Consultada por si había vivido alguna situación desagradable, comentó que en el medio actoral no, pero que sí vivió una situación con un hombre en los inicios de su carrera. "Me quiso violar. No sé cómo salí. Tenía ya 19 años, iba a la universidad, tenía mi auto… No sé cómo me agarró de tonta", partió diciendo.

"Era una persona conocida del club donde yo iba. Me iba a acompañar a un casting. Me montó en su auto y ahí pifié. Fuimos a un canal de televisión y enfrente había un hotel alojamiento, pero no sabía que era eso. Cuando él entra el auto, yo me di cuenta de que era algo raro. Me dijo que ahí me iba a cambiar o maquillar para el casting", agregó.

En ese momento, reveló que fue intimidada con un arma de fuego. "Yo forcejeé con él. Sacó un arma, me la pone en la cabeza y me dice: ‘¿qué son cinco minutos para ti…?’. Ahí le dije: ‘es mi vida, así que mátame’. En ese momento solo pensaba en mi familia. 'Pobrecita mi mamá, mi papá, que mañana me van a encontrar en una zanja muerta. Yo pensaba que me iba a matar. Pensé: 'por estúpida'. Me sentía tan idiota, porque yo siempre me cuidé mucho. Mi mamá me decía 'no vayas a no sé donde'. Yo me sentía culpable por esa situación", detalló.

Sobre cómo logró escapar de la situación, Catherine Fulop señaló: "no sé cómo zafé. Le empecé a hablar y a decirle que lo conocía. ‘Eres agradable, me encantas’, me acuerdo que le decía. Me amenazaba constantemente. Y a mí me salía decirle: ‘me vas a tener que matar’. Estas cosas nunca se las conté a mi mamá, pero sí a mi pareja de aquel entonces. Me cuentan que después lo agarraron a golpes por la calle. Luego no sé qué pasó con él, por suerte desapareció".

