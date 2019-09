Brad Pitt viajó hasta Japón donde se espera se reúna con Maddox y tratar de arreglar las cosas

Brad Pitt se dirigió a Asia justo después de que Maddox, el hijo de Angelina Jolie, dio una entrevista impactante y rechazó a su padre.

Pitt, de 55 años, llegó a Tokio, Japón, el 11 de septiembre, y fue recibido por una multitud de fanáticos, pero Maddox, que actualmente estudia química, a kilómetros de distancia, en la Universidad de Yonsei en Seúl, Corea del Sur, no hizo el corto vuelo para encontrarse con la estrella.

Maddox Jolie-Pitt confesó todo sobre su tóxica relación con Brad Pitt El hijo mayor de Angelina Jolie no siempre aprobó la relación de su madre con la estrella

Cuando un periodista le preguntó recientemente a Maddox, si él estuviera viendo a su famoso padre, el adolescente respondió: "Umm, no sé sobre eso".

Aún así, existe la posibilidad de que Maddox y Pitt puedan programar una reunión ya que Pitt estará en el nuevo país de origen de Maddox para promocionar la película Once Upon A Time In Hollywood el 26 de septiembre.

A pesar de la continua tensión con Maddox, Pitt sonrió mientras paseaba por el aeropuerto internacional de Narita.

Se detuvo para firmar autógrafos para los fanáticos que, a diferencia de Maddox, estaban emocionados de ver la estrella. Aunque parecía estar de buen humor, Pitt ha luchado en los últimos años mientras atravesaba una difícil batalla de divorcio y custodia con la madre de Maddox, Angelina.

Las tensiones entre Maddox, con quien Brad supuestamente se peleó a bordo de un avión privado en 2016, se desbordaron públicamente cuando el estudiante de 18 años dio una impactante entrevista a In Touch en Seúl.

Cuando un periodista le preguntó a Maddox si su relación con Pitt había terminado, él respondió: "Pasará lo que tenga que pasar".

FOTO: Shiloh Jolie Pitt lució más varonil que nunca con esta chaqueta de cuero de casi 5 mil dólares Tiene 13 años y aunque nació niña, se identifica con el género masculino

Te recomendamos en video