Alejandra Guzmán reveló la verdad de lo que ocurrió con el ex de Frida Sofía

Alejandra Guzmán finalmente abrió su corazón sobre las dificultades que atraviesa en la relación con su hija, Frida Sofía. La cantante expresó sus deseos de reconciliarse y reunirse con ella en privado.

La rockera aclaró que está dispuesta a todo para retomar su relación de madre e hija con Frida, sin embargo, desea que esto sea de forma privada y no televisada como había propuesto la joven.

"Se trata de que Frida y yo resolvamos las cosas, de que nos acerquemos, nos pidamos perdón y nos demos un abrazo, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, más que de los errores que tuve cuando ella era niña, ahora lo que le pido es a Dios que me ayude a acercarme a ella", dijo Guzmán.

Aclaró todo lo que ocurrió con el ex de su hija, Christian Estrada, y aclaró los rumores de romance con él.

“Yo no lo escondí en ningún lado porque cuando él vino a México, vino con sus hermanos y me pidió ayuda

para ayudar a Frida, que eso se me hizo muy noble pero ya no me gustó la manera en la que ha expuesto toda su intimidad porque eso no le interesa a nadie más que a ellos dos, yo te pongo la mano en el fuego, yo te juro por mi madre, mi padre y mi hija que yo no lo hago, eso yo no lo hago", reveló.