7 fotos que explican el amor por Timothée Chalamet y su increíble estilo

Timothee Chalamet escolhe óculos Safilo Group para compor look em passeio por Veneza |Modelo da Fendi possui armação com detalhes em acetato transparente e lentes marrom | Timothee Chalamet esteve em Veneza para para acompanhar a 76ª edição do Festival Internacional de Cinema da cidade. Para um passeio de barco pelos canais, o astro norte-americano de "Call me by your name" elegeu o modelo de óculos Fendi (FF M0045/s), do Grupo Sáfilo. Para complementar o look moderno de camisa cinza com gola mandarim, Thimothee optou pelo acessório de armação com detalhes em acetato transparente, hastes finas e lentes marrom.