El mensaje de Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo para celebrar que cumplió un año más de vida a su lado

View this post on Instagram

Hoy es tu cumpleaños @alexrosaldo !!! Eres mi compañera, mi amiga, mi motor, mi estabilidad, mi guía. Eres mi gran amor. Celebro tu existencia en mi vida y en la vida de los que te rodean. Porque llegaste a este mundo para dejar huella. Feliz cumpleaños mi amor!!! / Today is your birthday @alexrosaldo !!! You are my partner, my friend, my engine, my stability, my guide. You are my greatest love. I celebrate your existence in my life and in the lives of those around you. Because you came to this world to leave a mark. Happy Birthday my love !!! ❤️🥳🎁🎉