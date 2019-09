El conmovedor discurso de Joaquin Phoenix en el que agradeció a su hermano fallecido por motivarlo a actuar

Hace apenas unos días se estrenó Joker en el Festival de Cine de Venecia y ya Joaquin Phoenix está recolectando premios.

Phoenix, que ya está dando de qué hablar con su protagónico en el oscuro drama de Todd Phillips, demostró que puede dar un discurso con los mejores en la Gala Tribute del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Primero se burló suavemente de la idea de los premios.

"No sé quién realmente me está dando este premio, quién es responsable de esto o por qué", dijo a la multitud, según Variety. "Y, francamente, no me importa. Mi publicista dijo: 'Alguien quiere darte un premio' y yo dije: 'Estoy dentro. Hagámoslo"", reseñó Usa Today.

Las palabras emotivas de Joaquin Phoenix sobre su hermano River

Justo cuando parecía que el extraño Phoenix del pasado estaba regresando, fue profundo. Muy profundo. Agradeció a su hermano, estrella de "Stand By Me", River Phoenix, quien murió en 1993, por alentarlo a actuar, compartiendo una anécdota conmovedora que muestra a River llegando a casa de un trabajo.

"Tenía una copia VHS de una película llamada 'Raging Bull' y me sentó y me hizo verla", dijo Phoenix. "Y al día siguiente me despertó y me hizo verla de nuevo. Y dijo: 'Vas a comenzar a actuar de nuevo; esto es lo que vas a hacer'. No me preguntó, me dijo. Y estoy en deuda con él por eso, porque actuar me ha dado una vida increíble".

Luego salió del momento emotivo y se echó a reír, gritando un apodo chiflado para su novia Rooney Mara, quien estuvo presente para el estreno de Joker.

"Una última cosa", dijo, terminando el discurso. "En algún lugar aquí, no sé dónde, hay un dragón sucio, y quiero arrancarle las alas y sujetar una manta y dormir con ella para siempre … Te amo. Gracias".

Te recomendamos en video: