Maddox Jolie-Pitt confesó todo sobre su tóxica relación con Brad Pitt

View this post on Instagram

안젤리나 졸리의 첫째 아들 매덕스가 가을 학기부터 연세대학교 언더우드국제대학에 생명공학 전공으로 입학합니다👨🏻‍💻 지난 해 11월 유엔난민기구 특사 자격으로 서울에 온 졸리는 매덕스, 팍스와 함께 연세대학교🏫 캠퍼스 투어를 한 바 있죠. 평소 한국어와 케이팝에 관심이 많았던 매덕스는 다른 대학에도 합격했지만 연세대를 택했습니다. 열심히 한국어 공부 중인 매덕스는 9월 입학을 위해 이달에 입국합니다🛬 (📷Courtesy Photos ✍🏼Borah Song) – #AngelinaJolie’s son #Maddox will be enrolling in #YonseiUniversity’s #UnderwoodInternationalCollege this coming fall. #Vogue #VogueKorea #延世大学 #首尔