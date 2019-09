Pancho Saavedra asegura: "Algún día me gustaría ser papá"

Cuenta las luchas ajenas, pero en esta ocasión, le tocó hablar sobre sus propias batallas. El animador Pancho Saavedra visitó el estudio de Sigamos de Largo, y en conversación con Fran Garcia-Huidobro se refirió a los aspectos más íntimos de su vida.

Hace unos días, el conductor de Lugares que Hablan, utilizó sus redes sociales para pedir oraciones en nombre de su cuñada, quien enfrenta un complejo estado de salud. "Me llaman por teléfono, era mi hermano. Me dice: 'la Pancha está en la posta, no se sabe cuál es el diagnóstico'. Después me escribe un WhatsApp mi pareja y me dice: 'las cosas no están bien. El doctor acaba de decir que puede ser metástasis", contó.

Luego, explicó que tras contactarse con los padres de la joven, la trasladaron a la Clínica Las Condes. "Allá un equipo de neurólogos la empezó a evaluar y empezaron a hacer muchos exámenes para descartar cosas", comentó, agregando que no había ningún tumor en el cuerpo. "Yo no podía grabar, andaba llorando todo el día", reveló, indicando que los médicos le mencionaron que su cuñada tenía unas manchitas en su cerebro, pero que no eran cancerosas.

"¿Qué pasa con las personas humildes o que a lo mejor no tienen los recursos? (…) Yo tengo, gracias a Dios, la buena suerte de tener la situación para que esto se pueda realizar en una clínica privada. Hoy la Panchita está de vuelta en la casa con una enfermedad autoinmune", explicó. "No es justo para ningún ser humano que te planteen un panorama así de mortal", agregó.

Paternidad

Pancho Saavedra también se refirió a su situación familiar, y aseguró que se siente en deuda con su familia. "Yo hoy día estoy viviendo un momento profesional donde me siento pleno. Me gusta la combinación de programas que hago. Hacer Contra Viento, y hacer Lugares, siento que estoy en dos programas que me acomodan mucho porque quiero estar en la calle", señaló.

"¿Hay algo que te falte?", consultó Fran García-Huidobro, refiriéndose a su buen momento profesional. "¿Te gustaría ser papá?", agregó, a lo que el animador respondió: "algún día yo creo que sí". "¿Sabes qué? Yo creo que el tener un hijo es una decisión de a dos. Entonces uno también tiene que ver junto a su pareja en qué momento profesional estás. Lo hemos conversado, nos da muchas ganas. En otras oportunidades decimos 'no, porque después igual queremos viajar un poco"", sostuvo.

En este sentido, Pancho Saavedra declaró: "siento que tengo el suficiente amor para poder entregarle a un niño y que me va a permitir ser papá en cualquier minuto de la vida. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer en algún momento, porque por más que alguien diga que es un capricho, en algún momento de la vida sí voy a ser papá".

