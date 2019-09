Jennifer López lució un lob dorado durante el estreno de 'Hustlers' y querrás tenerlo

View this post on Instagram

La actuación de Jennifer Lopez en la película "Hustlers" ha recibido positivas críticas de importantes medios, presentes en el Festival de Cine de Toronto. Tanto así, que suenan fuertes los rumores de una posible nominación al Oscar 2020. La actriz que interpreta a Ramona dijo que "se le llenan los ojos de lágrimas" al escuchar tales comentarios. Más detalles en nuestro Link en Bio 📸@gettyimages