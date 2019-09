Fanny Cuevas presenta a su pololo con romántica fotografía en Indonesia

Hace un tiempo, Fanny Cuevas emprendió una nueva aventura y se lanzó a recorrer el mundo. La ex Mundos Opuestos ha mostrado parte de sus viajes compartiendo fotografías en redes sociales, en las que aparece posando frente a la cámara.

Si bien en un comienzo no se sabía quién estaba detrás del lente, hoy las dudas llegaron a su fin. Al parecer, la locutora radial se fue de viaje con su pareja, un desconocido sujeto con quien recientemente se lució en una romántica fotografía.

La postal fue tomada en la catarata Kanto Lampo, en Indonesia, el último destino que ha visitado y que además utilizó para confirmar su relación. Junto a la imagen, escribió el mensaje: "let everything fall except us. Together (deja que todo caiga, excepto nosotros. Juntos)".



Cabe señalar que la joven desactivó los comentarios en la publicación.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del acompañante de Fanny Cuevas. La ex chica reality ha mantenido un gran hermetismo en torno a su vida amorosa, y ha resguardado el nombre de quien le robó el corazón.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que muestre a su galán. Hace unos días, compartió un registro en el que aparece su nueva pareja de espaldas a la cámara. "Juntos. My baby", escribió en dicha ocasión.

