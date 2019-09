Cardi B rinde un sorprendente homenaje a Camilo Sesto

La muerte de Camilo Sesto conmocionó al mundo hispano. Y la rapera Cardi B no escapó de ello. La joven neoyorkina subió un video donde le rendía homenaje al famoso cantante español, interpretando dos de sus éxitos más conocidos: “Algo de mí” y “Jamás”.

Cardi B demostró ser una fanática de las canciones de Sesto. La rapera apareció cantando en “playback” los dos temas, dejando en evidencia saberse las letras y su pronunciación en español.

Los aliens que nos manejen se aburrían hoy y han puesto a Cardi B a cantar canciones de Camilo Sesto. pic.twitter.com/jXtv6VS32a — David (@deivjimenez_) September 9, 2019

Homenaje a sus raíces

La rapera es hija de un dominicano, quien, al parecer, tenía a Camilo Sesto entre sus cantantes preferidos. El cantante español triunfó en América Latina en la década de los 70, cuando compuso decenas de temas que quedaron grabadas en el cancionero popular de esta región del continente.

Por supuesto, que muchos usuarios de las redes sociales mostraron su sorpresa por este homenaje a Sesto. Algunos no podían creer que la rapera, nacida en El Bronx en 1992, conociera las canciones del cantante español y menos demostrar su tristeza por su partida.

Camilo Sesto muere a los 72 años por un fallo renal El mundo de la canción lo despide.

Muchos destacaron la influencia de música en español en el trabajo de Cardi B, quien se convirtió este año en la primera mujer en ganar un premio Grammy al mejor álbum de rap.

Sesto en hip-hop

Un reporte de la agencia EFE destaca que varias canciones de Camilo Sesto han inspirado a intérpretes de hip-hop. Su balada “Agua de dos ríos”, de 1978, sirvió como base para Jay Z en su éxito Where Have You Been del año 2000.

Otro de los clásicos de la discografía de Sesto, “Vivir así es morir de amor”, sirvió para crear un “simple” sobre la que el artista Cam’ron rapeó en su tema Oh Yeah, de 2016.

La tortuosa historia de Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto Vivió momentos de soledad al lado de su padre

Te recomendamos en video