Ignacia Michelson envía duro mensaje a Sargento Rap en show de Paloma Mami

El quiebre amoroso entre Ignacia Michelson y Sargento Rap sigue dando de qué hablar. Esta vez, debido a las palabras de la modelo, quien emitió un duro descargo en contra del músico durante un show de Paloma Mami.

El hecho ocurrió la noche del sábado en un show de la productora Nikkita en el Parque Titanium, en donde se presentó la cantante chilena. En ese momento, la joven de 19 años interpretó "Fingías" desatando la emoción del público y también de la exparticipante de Resistiré, que se fue en picada contra el mexicano.

"Esa va pa' voh saco hue… Esta es tu canción hijo de pu… Me cagaste la vida. ¡Grande Paloma Mami!", se la escucha decir en un video que compartió en sus historias de Instagram. Las palabras de Ignacia Michelson sacaron risas entre los asistentes y también en redes sociales, en donde se viralizó rápidamente.

Recordemos que la modelo y Sargento Rap terminaron en agosto, luego de meses de relación. El quiebre ocurrió en malos términos, y así lo hicieron saber los involucrados tras comenzar una batalla de dimes y diretes a través de redes sociales.

En un comienzo, fue la modelo quien se refirió al tema luego de recibir varias preguntas por parte de sus seguidores. Sin embargo, el músico no tardó en alzar la voz y aseguró que venían arrastrando algunos problemas desde antes. También aludió a la pérdida de su bebé. Todo, en un video que compartió en Instagram, en el que aparece junto a Ignacia Michelson, que posteriormente desmintió la versión de Sargento Rap y lo invitó a dejar de mentir.

"Sargento subió un video que fue grabado hace dos semanas cuando nosotros estábamos en San Pedro de Atacama y yo terminé con él. Ahí en ese entonces, yo estaba muy mal, muy afectada. Porque hasta el día de hoy me afecta lo que pasó con nuestro bebé. Es algo que yo no puedo sacar de mi cabeza, obviamente", dijo.

"Volvimos después de eso, y después cuando él se fue a México, él me bloqueó y no supe más. Entonces lo que pasó esa vez en San Pedro fue una cosa completamente diferente a lo que pasó ahora. Ahora entiendo por qué me grabó llorando cuando estaba mal y diciendo esas cosas. Obviamente, porque las iba a utilizar a su favor", agregó.

