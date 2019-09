Dwayne Johnson bromeó sobre el accidente de su amigo Kevin Hart

Dwayne "The Rock" Johnson estaba feliz de reemplazar a Kevin Hart en el show de Kelly Clarkson después del accidente automovilístico del comediante, ¡pero eso no significa que no vaya a burlarse de su amigo!

“Todo está bien, hablé con Kevin, en realidad me refiero a él como mi hijo. Me conecté con él hoy ", el ex luchador profesional de 47 años comenzó en el nuevo programa de entrevistas el lunes 9 de septiembre." ¿Y sabes qué? Estas cosas suceden en la vida y, afortunadamente, estaba bien atado a su asiento de niños par el automovil".

Después de que la audiencia estalló en risas, la presentadora Kelly Clarkson bromeó diciendo que su relación es "amor verdadero".

"Lo está haciendo muy bien. … Amo al chico, es uno de mis mejores amigos", dijo Johnson. "Y honestamente, quiero decir, gracias a Dios, podría haber sido mucho peor. Entonces, es un hombre afortunado, y él también lo sabe. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación y lo veré pronto".

A principios de este mes, Hart, de 40 años, sufrió lesiones graves en la espalda luego de un accidente automovilístico en el área de Los Ángeles.

Según el informe policial obtenido por Us Weekly, el comediante se estrelló, rodó y aterrizó en una zanja el 1 de septiembre. Posteriormente, Hart se sometió a una cirugía de espalda y se espera que se recupere por completo.

