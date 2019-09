El feroz trolleo a Diego Boneta tras probarle a Mayte Rodríguez que es "chileno de verdad"

Diego Boneta y Mayte Rodríguez continúan de viaje tras el cumpleaños de Carolina Arregui, la madre de la actriz que el pasado 26 de agosto cumplió 54 años.

En medio de su viaje, la pareja ha realizado distintas actividades, algunas de las cuales han mostrado a través de Instagram. Recientemente, el mexicano compartió una historia como respuesta a un desafío que le hicieron en el país.

"Me dijeron que no sería un chileno de verdad si no me como esto", dijo Diego Boneta en un video en el que aparece comiéndose un cangrejo de erizo vivo. "Oye, está bueno", expresó luego de probar el crustáceo.

El video se viralizó rápidamente y los nombres de los actores se convirtieron en trending topic en Twitter. En dicha plataforma, los usuarios festinaron con el reto del actor, ideando maneras en las que el mexicano podría probarle a Mayte Rodríguez su "chilenidad".

Desde probar el terremoto a pedir un CAE, pasando por tomarse una piscola a lo africano. Esas fueron solo algunas de las alterativas lanzadas por los tuiteros para hacer de Diego Boneta un chileno más.

Revisa las reacciones a continuación:

Diego Boneta invitó a Mayte Rodríguez al Doggis para demostrar que es un chileno de verdad. — Alejandro Gonzalez (@AleGonzalezMoya) September 9, 2019

Diego Boneta se subió a una micro sin pagar para demostrarle a Mayte que es un chileno de verdad — Fcø (@fcotrr) September 9, 2019

Diego Boneta se mantuvo de pie en un terremoto grado 10 y nadó contra un tsunami para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un chileno de verdad — Sally (@vargasally_) September 9, 2019

Diego Boneta hizo el africano con una piscola para demostrar que es un chileno de verdad pic.twitter.com/FRYNDFJuFc — Francisco Muñoz (@fmunozruz) September 9, 2019

Díganle a Diego Boneta que la mejor manera de demostrarle a la Mayte que es Chileno es pidiendo un Cae y deberlo hasta después de morirte. — Elizabeth Compton 🌙 (@DreamxmagicaL) September 9, 2019

Diego Boneta fue al Cesfam a las 6 de la mañana a hacer vida social para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un chileno de verdad — ✴Cassandra Emecé✴ (@CassEmece) September 9, 2019

Diego Boneta estudia con CAE y se estresa porque luego tendrá 40 años para pagar la deuda y así demostrarle a Mayte Rodríguez que es un "chileno de verdad" — Ⓜ️iguel Retamal 🌐 (@MiguelRetamal2) September 9, 2019

Diego Boneta y sus “1000 formas de sentirse chileno”: – Comer anticuchos de perrito en Cal y Canto

– Subirse al transantiago sin pagar

– Sentarse en el piso del Metro

– Colgarse del cable

– Ser taxista con taxímetro adulterado

– Zamparse un terremoto en el Quitapenas — Liss 🥴 (@Lichy_O) September 9, 2019

Diego Boneta maneja en camino de montaña sin cinturón de seguridad, pq si se cae, se tiene q tirar para demostrarle a Mayte Rodriguez que es un chileno de verdad — Karen 🤷🏼‍♀️🌹 (@Kty_007) September 9, 2019

Diego Boneta fue a sacar la cuenta RUT para que le depositen el sueldo y demostrarle a la Mayte Rodríguez que es un chileno de verdad — Javier Puelpan (@gallagheriano) September 9, 2019

Diego Boneta se trató de subir al @metrodesantiago en hora punta para demostrarle a Mayte Rodriguez que es un chileno más pic.twitter.com/rfP0u1VlnA — Carlos (@CarlosDonoso) September 9, 2019

Diego Boneta se duerme pasadas las 3am, porque se queda viendo vídeos de jóvenes indios que hacen piscinas con sus manos en medio de la jungla, para demostrarle a Mayte Rodríguez que es un "chileno de verdad" pic.twitter.com/Evlw1qRDmy — LasUltimas🗯️ (@lasultimas) September 9, 2019

Diego boneta le dice a Mayte Rodríguez "Como que me quiero resfriar" para demostrar que es "un chileno de verdad" pic.twitter.com/8HzR10U8lg — El Socio ✌🏻 (@Wenasocio) September 9, 2019

Diego boneta no pudo demostrar a Mayte Rodríguez que es chileno de verdad. Justo se cumplieron sus 40 horas y se fue a su casa. — warfarina (@warfarina) September 9, 2019

Diego Boneta le dijo a Maite que iba en camino, cuando estaba recién saliendo de la ducha solo para demostrarle q es un chileno de verdad — HJ Rubilar (@h_jan_rubilar) September 9, 2019

Te recomendamos: